Instagram erişim engeli fenomenlere yaradı! İş birliği ücretlerinde dudak uçuklatan artış

Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesi, ilk bakışta sosyal medya fenomenlerinin gelirlerine zarar verecek gibi görünse de, durumun beklentilerin aksine olumlu bir dönüş yaptığı gözlemlendi. Erişim yasağının kaldırılmasının ardından platforma geri dönen fenomenler, takipçi sayılarında ve gelirlerinde önemli bir artış yaşadılar. Reklam sektörü bu gelişmeyle birlikte sürpriz bir büyüme ivmesi kazandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Instagram'ın uyguladığı politikalar sebebiyle Türkiye genelinde platforma erişimi kesmesi, birçok sosyal medya fenomeninin gelirlerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Ancak, engellemenin sona ermesiyle birlikte fenomenlerin takipçi sayıları ve kazançları beklenmedik bir şekilde artış gösterdi.

Instagram'ın tekrar kullanıma açılması, fenomenlerin günlük 300 bin TL'lik kayıplarını telafi etmelerini ve milyonlarca lira kazanç elde etmelerini sağladı. Markalar, zaman kaybını telafi etmek amacıyla fenomenlerle olan iş birliklerini yoğunlaştırdı. Kadir Ezildi, Cem Özkok, Danla Bilic, Eylül Öztürk ve Gamze Erçel gibi tanınmış isimlerle yapılan reklam anlaşmaları, günlük reklam gelirlerini 1 milyon TL'nin üzerine çıkardı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi ise, Instagram'ın bu süreçteki rolünü analiz ederek, influencer'ların yönlendirdiği trafiğin toplamda 1,9 milyar TL'lik bir pazar hacmini etkileyebileceğini belirtti.