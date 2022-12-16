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Instagram hesabınız mı çalındı. Instagram bu özelliği sizler için yayınladı

Instagram yeni bir güncelleme duyurdu. "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneğini tanıtan Instagram böylelikle hacklenen hesapların kurtarılabileceğini bildirdi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:38
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Instagram hesabınız mı çalındı. Instagram bu özelliği sizler için yayınladı

Instagram hesabınız mı çalındı. Instagram bu özelliği sizler için yayınladı
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Sosyal medya platformu Instagram, "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneği ile başkasına kaptırılan hesapların kurtarabileceğini açıkladı. Yeni güncellemeye göre, kullanıcılar artık hacklenme ve kötü niyetli yazılımlara karşı hesabını daha korunaklı hale getirecek.

Instagram, işlem yapabilmeniz için hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek. Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.

INSTAGRAM RESMEN DUYURDU

Instagram, hesap erişim sorunlarını bildirmek ve çözmeye çalışmak için yeni bir özellik olan Instagram.com/hacked'i resmen duyurdu. Bu özellik ile kullanıcıların, ele geçirilen hesapları kurtarmak için yardım isteyebilecekleri, taklit hesapları bildirebilecekleri veya parolalarını unuttuklarına dair yardım alabilecekleri belirtildi.

Güncelleme şöyle açıklandı:

"Instagram hesabınıza erişimi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda geri almak için birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz"

 INSTAGRAM HESABINIZ HACK'LENDİĞİNDE YAPMANIZ GEREKENLER

Instagram'ın duyurusuna göre, hesabınıza giriş yapamıyorsanız; Telefonunuzdan veya masaüstü tarayıcınızdan Instagram.com/hacked adresini girin.

Ardından, "Hesabım başkasının eline geçti", "Giriş kodu, erişemediğim bir cep telefonu numarasına veya e-posta adresine gönderildi", "Birisi yeni bir hesap oluşturmak için adımı, fotoğraflarımı veya bilgilerimi kullandı", "Hesabım kapatıldı" gibi seçeneklerden size uygun olanı seçin.

Bundan sonra, hesabınıza yeniden erişim kazanmanıza yardımcı olacak bir dizi adımı uygulayabileceksiniz.

Bilgilerinizle ilişkili birden fazla hesabınız varsa, hangi hesabın desteğe ihtiyacı olduğunu seçebileceksiniz.

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