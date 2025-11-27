Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın Android telefonlar için yapmayı planladığı son güncelleme ortaya çıktı. Beta sürümündeki son güncelleme, Whatsapp’taki durum paylaşımlarına Instagram hikayelerinde olan bir özelliği getiriyor. Test aşamasındaki güncelleme durum paylaşımındaki emojiye tıklanarak paylaşıma tepki verilebilecek. Söz konusu özellik, Instagram hikayelerindeki emoji ile tepki verme özelliğine benziyor.

Bu özellik, durum güncellemeleriyle daha fazla etkileşimi teşvik eden daha görünür ve sezgisel bir etkileşim noktası sunmak üzere tasarlandı. Ayrıca söz konusu özellik paylaşımı yapanla görenler arasındaki bağı daha fazla geliştirerek daha hızlı yanıt verilmesinin önünü açabilir.

Beta aşamasındaki özellik için oluşturulan emoji galerisinde şu anda sınırlı sayıda çıkartma bulunuyor. Ancak kullanıcılar eksiksiz bir emoji özelleştirme arayüzü sayesinde daha fazla seçeneğe sahip olabilir.

WhatsApp'ın durumlar için sunmaya hazırlandığı yeni tepki özelliği tamamen gizlilik odaklı olacak şekilde geliştirdi. Bu, gönderilen her emoji tepkisinin tamamen durumu paylaşan kişi ile tepki veren kişi arasında kalacağı anlamına geliyor. Bu sayede kullanıcılar tepkilerini başkalarının da göreceği gibi endişeleri olmadan özgürce verebilecek.

Bir kullanıcı, emoji tepkisi gönderdiğinde durumu paylaşan kişi anında bildirim alacak. Tepkiler, görüntüleyenlerden ayrı bir alana yerleştirilecek. Böylece durumu sadece görüntüleyip geçenler ile etkileşimde bulunanları ayırt etmek kolaylaşacak.

Beta aşamasındaki özelliğe şu anda sınırlı sayıda kullanıcı erişiyor. Ancak Whatsapp’ın emoji ile tepki özelliğini önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunması bekleniyor.