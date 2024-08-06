Instagram ile ilgili Adalet Bakanından açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Instagram ile ilgili Adalet Bakanından açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatılan Instagram ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında "Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Devamında ise Tunç şunları dedi:

BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.

"INSTAGRAM İÇERİKLERİ KALDIRIRSA SORUN ORTADAN KALKAR"

İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.

Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Haniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz.

NE OLMUŞTU?

2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli getirişmiş ve girişler durdurulmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) re'sen kapatma kararı vermiş ve Instagram'a 'katalog suç' kapsamında erişim engeli getirildiği belirtilmişti.

Türkiye ile META yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilmişti.

pp.jpg

675.jpg

İlgili Haberler
Instagram’ın BTK’ya yaptığı savunma ortaya çıktı
İsrail boykotu ve Instagram engeli
İsrail boykotu ve Instagram engeli
Instagram’ın kapanmasıyla depresyona girdi: 'Benim için yemek içmek gibi'
Instagram’ın kapanmasıyla depresyona girdi: 'Benim için yemek içmek gibi'
Son Haberler
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti Dünya
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı Yaşam
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı
Mircea Lucescu anlaştı Spor
Mircea Lucescu anlaştı
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı Ekonomi
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı
Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu Ekonomi
Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem
Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü Yerel Haberler
Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü