Instagram ile ilgili Adalet Bakanından açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatılan Instagram ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında "Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Devamında ise Tunç şunları dedi:

BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.

"INSTAGRAM İÇERİKLERİ KALDIRIRSA SORUN ORTADAN KALKAR"

İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.

Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Haniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz.

NE OLMUŞTU?

2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli getirişmiş ve girişler durdurulmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) re'sen kapatma kararı vermiş ve Instagram'a 'katalog suç' kapsamında erişim engeli getirildiği belirtilmişti.

Türkiye ile META yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilmişti.