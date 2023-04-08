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Instagram rekor kırdı.1 günde sattığı mavi tik sayısı şoke etti

Instagram’ın paralı mavi tik özelliğine geçişiyle 1 günde sattığı mavi tik sayısını duyanların ağzı açık alıyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:24
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Instagram mavi tik satışında rekor kırdı

Instagram rekor kırdı.1 günde sattığı mavi tik sayısı şoke etti
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda başlayan ücretli mavi tik programında web uygulamasında 11.99$, mobilde ise 14.99$ aylık abonelik isteniyor. Belirli belgeler sağlandıktan sonra 18 yaş üzeri kullanıcılar mavi tik almaya hak kazanıyor.

REKOR KIRILDI

Sadece bir günde 44 milyon mavi tik satıldığı ve 660 milyon dolar gelir elde edildiği belirtiliyor. Bugüne kadar mavi tik tanınmış profillere veriliyordu. Şimdi para ödeyen her kullanıcı sahip olabiliyor.

Ücretli mavi tik programının daha fazla ülkeye gitmesi ile birlikte satışların rekor kıracağı düşünülüyor

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