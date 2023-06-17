Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram notlar kısmına müzik, şarkı ekleme özelliği getirdi. Peki, Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

Instagram gönderilere müzik, şarkı ekleme özelliği getirerek kullanıcılarının beğenisine sundu. Peki, Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram yeni özelliğini kullanıcılarının beğenisine sundu. Geçtiğimiz aylarda hikayeye müzik ekleme özelliğini devreye alan Instagram daha sonra bunu gönderiler için de uygulamıştı.

INSTAGRAMDA NOTLARA MÜZİK NASIL EKLENİR?

Popüler sosyal medya platformu bu kez notlar kısmı için müzik ekleme özelliğini aktif hale getirdi.

Instagram’ın notlar kısmına müzik ekleme özelliğini getirmesi 2000’li yıllarda bazı programlarda kullanılan “ne dinliyor?” özelliğini anımsattı.

Birçok kullanıcı Instagram’ın yeni uygulamasını notlar kısmında takipçileriyle paylaştı.

İlk olarak DM alanına gelerek profil fotoğrafınızın yanındaki artı sekmesine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan ekranda not yazılan yerin hemen altında bir müzik notası işareti yer alıyor. Bu alana tıklayarak istediğiniz şarkıyı notlarınıza ekleyebilirsiniz.

Eklemek istediğiniz şarkının 30 saniyelik istediğiniz kısmını seçtikten sonra paylaşım yapmanız yeterli olacak. Sayfanın en altından ise isterseniz tüm takipçilerinize açık olarak isterseniz de sadece yakın arkadaşlara açık olarak paylaşım gerçekleştirebilirsiniz

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