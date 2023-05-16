Instagram o özelliği herkese açtı. İşte kullanıcıları sevindiren yenilik

Instagram otomatik temizleme özelliğini herkese açılır yaptı.

Instagram o özelliği herkese açtı. İşte kullanıcıları sevindiren yenilik

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Instagram'ın yeni otomatik temizleme özelliği bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.

Bu yenilikle beraber herkesin arama geçmişi belirlediği süre sonrasında silinecek.

Instagram'daki arama süreçlerini kapsayan özellik, süreci otomatik hale getirdiği için pratik bir çözüm sunuyor.

Yeni özellik, kullanıcıların 3, 7, 14 ve 30 günlük süreleri seçerek sürekli olarak aramalarının silinmesine olarak sağlıyor.

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Instagram:

"Arama geçmişini otomatik olarak temizle,

Seçtiğin zaman aralığından daha eski olan aramalarını otomatik olarak temizleyebiliriz.

Aramaları şu kadar süreliğine tut:

3 gün

7 gün

14 gün

30 gün

Varsayılan

Geçen yıl yaptığın tüm Facebook aramalarını göreceksin. Instagram aramaların sadece 30 gün boyunca kalır."

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