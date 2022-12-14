14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram'dan tam ekran güncellemesi

Instagram, BeReal benzeri Candid Stories özelliğini kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:10
Takip Et

Instagram tam ekran moduna geçiyor

Instagram'dan tam ekran güncellemesi
+
Aa
-

BeReal kullanıcılara sadece uygulama kamerası üzerinden fotoğraf paylaşımı imkanı sağlıyor. Söz konusu uygulama fotoğraflarda düzenleme yapılmasını engelliyor. Ayrıca, bulunduğunuz ortamı ve kendinizi aynı kare içerisinde paylaşmak gerekiyor.

Kısa sürede yükselişe geçen BeReal, Meta tarafından fark edildi. Kullanıcıların daha samimi içerikler üretebilmesini hedefleyen Meta, hem Facebook hem de Instagram’da Candid Stories özelliğini kullanıma sundu.

Standart hikayelerden farklı sekmede görüneceği belirtilen Candid Stories, 24 saat sonunda otomatik olarak silinecek.


Uygulamanın yeni güncellemesi sadece Candid Stories ile sınırlı kalmadı. Uygulama yöneticileri, Add Yours ve Collaborative Collections güncellemesiyle kullanıcıları işbirliğine teşvik edeceğini açıkladı.

Add Yours özelliğiyle bir resim eklediğinizde, fotoğraf paylaşmasını istediğini arkadaşlarınıza iletebileceksiniz. Ortak Derlemeler ile kullanıcılar, ortak ilgi alanlarına dayalı olarak bir gönderi koleksiyonunu bir arkadaş veya grupla paylaşabilecek.

Meta, yeni özellikleri Instagram ve Facebook’ta test ettiğini ve kullanıcıların katılmak istemezlerse devre dışı bırakabileceklerini açıkladı. Instagram, Facebook’un Gruplar özelliğine kendi yorumunu katarak kullanıcılara sunacak. Grup Profilleri, katılımcıların gönderilere, hikayelere ve daha fazlasına katkıda bulunmasına izin verecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
1
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
4
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
5
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
6
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.