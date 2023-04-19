Instagram’a şaşırtan özellike geliyor. 5 tane eklenebilecek

Instagram anasayfada yer alan biyografi kısmına artık 5 adet bağlantı eklenebilecek. İşte ayrıntılar…

Instagram’a şaşırtan özellike geliyor. 5 tane eklenebilecek

Editör:Ayşe Memiş

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram bünyesine yeni özellikler ekliyor. Geçtiğimiz günlerde de Instagram’a kişiler profillerine girilince otomatik olarak gözüken takipçi sayısının verilerini gizleyebileceği özellik gelmişti.

Teknoloji dünyasından bilgileri aktaran, sızdıran Alessandro Paluzzi Instagram’a gelecek yeni özellikleri duyurdu.

Instagram’da anasayfada yer alan biyografi kısmına Ad soyad, yaş, meslek gibi bilgiler eklenebiliyor. Kişinin sevdiği müzik, söz veya çalıştığı bir yerin linkini koyabiliyor. Ancak Paluzzi, bu linklemelerin sayısının 5’e kadar çıktığını duyurdu.

Paluzzi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

#Instagram biyografinize 5 adede kadar bağlantı ekleyebileceğinizi resmen duyurdu. Resmi duyurudan 545 gün önce tweetlendi.

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