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Instagram’a yeni özellikler geliyor. Duyan şaşırıyor

Sosyal medya platformu Instagram’a yeni özelliklerin geleceği duyuruldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:15
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Instagram’a yeni özellikler geliyor

Instagram’a yeni özellikler geliyor. Duyan şaşırıyor
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Editör: Ayşe Memiş

Teknolojide yeni özellikleri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Instagram’a yeni özelliklerin geldiğini duyurdu.

Paluzzi Instagram’ın bir kullanıcının biyografisini yanıtlama özelliği üzerinde çalıştığını söyledi.

Devamında Paluzzi doğum gününü kutlamanın yeni bir yolu üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Fotoğrafların üzerinde doğum günü efekti eklenebileceğini duyurdu. Bu efektin sadece doğum gününde görünür olacağının da altını çizerek profil resiminin istenildiği zaman değiştirilebileceğini paylaştı.

BARCELONA ADINDA ÖZELLİK

Instagram'ın "Barcelona" olarak adlandırılan yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı da belirtildi.

Paluzzi “Acaba #Twitter ile rekabet edecekleri yeni metin tabanlı sosyal ağlarının kod adı bu mu?” şeklinde paylaşım yaptı.

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