Instagram'da artık bu videolar karşınıza çıkmayacak

Ramazan Süzen
Instagram'da artık bu videolar karşınıza çıkmayacak
Instagram’da paylaşılan Reels videolarının keşfete düşme algoritması değişiyor. Artık arkadaşlarınızın en çok beğendikleri videolarla sizinkiler karşılaştırılacak. Sizin beğenilerinize uymayan içerikler keşfette yer almayacak.

Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Mobil geliştirici ve genellikle Instagram sızıntılarını Twitter üzerinden kullanıcılara duyuran Alessandro Plauzzi, platformun yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Paluzzi’ye göre, Instagram’ın arkadaşlarınızla paylaştığınız Reels videoları üzerinden yola çıkarak (Blend) karıştırma seçeneği oluşturacağı ve bu algoritmaya bağlı olarak Keşfet'e Reels önerilerinde bulunacağı aktarıldı.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ancak Instagram’ın test ettiği belirtildi.

Bu özellik sayesinde artık sizin ve arkadaşlarınızın beğendiği bir beğenilerin ortak olması durumunda keşfette karşınıza çıkacağı açıklandı.

İşte Paluzzi'nin paylaşımı:

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Paylaşımda "#Instagram'ın yeni karışım üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. #Reels birbirinizle paylaştığınız makaralara ve makara ilgi alanlarınıza dayalı önerileri göreceksiniz. İki kişi arasında özel olacak. İstediğiniz zaman bu karışımdan ayrılabileceksiniz." ifadeleri kullanıldı.

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