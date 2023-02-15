Instagram'daki hikayelere kim baktı tek tek aramaya son

Instagram, 2016 yılında Hikayeler özelliğini uygulamaya eklemiş, aynı tarihten bu yana hikayelerin kimin izlediğini arama özelliğinin de gelmesi kullanıcılar tarafından bekleniyordu. Bir dönem kısa süreyle test edilen özellik, kararlı sürüme geçemedi.

Instagram için hikayelere kimin baktığı şu an tek tek yukarı kaydırılarak görünüyor. Fakat birçok kişinin de bildiği gibi tek bir kişinin bakıp bakmadığını kontrol etmek oldukça zor. Özellikle de takipçi sayısı fazlaca olan yüksek profilli kişiler için bu durum daha da zorlaşıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; @hammodoh1 adlı Twitter kullanıcısının kısa süre önce yaptığı paylaşıma göre Instagram, hikayeler için kimin baktığını arama özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sefer kararlı sürüme gelmesi beklenen özellik, şu anda belirli hesaplar için test ediliyor. Ayrıca konu ile ilgili pek fazla detay bulunmuyor.

Bu özellikle Instagram kullanıcıları, bakanlar arasından tek tek isimleri kontrol etmek zorunda kalmayacak.