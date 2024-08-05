Instagram'da konuştuğu erkekle irtibatı kesilen genç kızın isyanı

BTK tarafından alınan karar sonrasında bir sabah aniden kapatılan Instagram için gerek sosyal medyada gerek muhalefet partilerinden hükümete yoğun tepkiler geldi. Milyonlarca insan Instagram’ın neden kapatıldığına dair sorular sorarken kapatılma kararı sonrasında BTK tarafından yapılan açıklamada Instagram’ın katalog suçlar kategorisinde olan bir suç işlediği öne sürüldü.

Instagram’ı bir gelir kapısı olarak kullanan milyonlarca insan uygulamanın bir an önce açılması yönünde baskı yaparken bir genç kızın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

“İLK DEFA BİR ERKEK YANIT VERDİ”

Genç kızın 3 dakikaya yakın isyanında bir erkek ile konuştuğunu ve erkeğin kendisine görüldü atmadığını ifade etti. Instagram’ın açılması için talepte bulunan genç kız en azından kısa bir süre erişime açılması durumunda numarasını konuştuğu erkeğe vereceğini söyledi.

“HERKES NE OLACAK DERKEN KIZIN DERDİ ERKEK OLDU”

Genç kızın isyanı sosyal medyada viral olurken kullanıcılardan gelen yorumlar güldürücü oldu. Genç kızın video çekene kadar VPN indirebileceği ancak sırf etkileşim alabilmek için bu videoyu çektiği konuşulurken öte yandan “Herkes 'ne olacak bu ülkenin sonu' diye düşünürken bu kızın derdi de erkek” yorumu da yapıldı.

BTK BUGÜN INSTAGRAM İLE GÖRÜŞECEK

Instagram’ın kapatılmasının ardından gözler ne zaman açılacağına çevrilmişken bugün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından milyonları heyecanlandıran açıklama geldi. Uraloğlu bugün öğleden sonra Instagram yetkilileri ile bir toplantı yapılacağını duyurdu. Gözler bu görüşme sonrasında Instagram’ın açılmasına çevrildi.