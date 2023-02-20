20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram'da mavi tik almak için ne yapmak gerekir

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg Onaylı Hesap Abonelik Sistemi'ni başlatacağını duyurmuştu. Peki Instagram'dan mavi tik almak mümkün mü?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:39
Takip Et

Instagram'da mavi tik nasıl alınır

Instagram'da mavi tik almak için ne yapmak gerekir
+
Aa
-

Meta'nın yayınladığı duyuruya göre ‘Meta Verified’ adı altında bir abonelik sistemi test ediliyor. 

Meta kurucusu Mark Zuckerberg imzasıyla gelen mesajda, yeni abonelik sistemi ile birlikte mavi rozetin yanı sıra birçok avantaj sunulacağı aktarıldı.

Meta’nın yeni abonelik hizmetinde web kullanıcıları için aylık 11,99 dolar ücret talep ediliyor. iOS kullanıcılarından istenen rakam ise 14,99 dolar olarak ifade edildi. Yakın zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma açılacak olan abonelik sisteminin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de yayılacağı açıklandı.

Bu açıklama ile birlikte Facebook ve Instagram’ın da tıpkı Twitter Blue benzeri bir abonelik hizmetine geçeceği belirtiliyor. Meta Verified sisteminin yakın zamanda şirketin sahip olduğu bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram’da da kendisini göstermesi bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
2
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
3
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
4
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.