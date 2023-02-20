Instagram'da mavi tik almak için ne yapmak gerekir

Meta'nın yayınladığı duyuruya göre ‘Meta Verified’ adı altında bir abonelik sistemi test ediliyor.

Meta kurucusu Mark Zuckerberg imzasıyla gelen mesajda, yeni abonelik sistemi ile birlikte mavi rozetin yanı sıra birçok avantaj sunulacağı aktarıldı.

Meta’nın yeni abonelik hizmetinde web kullanıcıları için aylık 11,99 dolar ücret talep ediliyor. iOS kullanıcılarından istenen rakam ise 14,99 dolar olarak ifade edildi. Yakın zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma açılacak olan abonelik sisteminin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de yayılacağı açıklandı.

Bu açıklama ile birlikte Facebook ve Instagram’ın da tıpkı Twitter Blue benzeri bir abonelik hizmetine geçeceği belirtiliyor. Meta Verified sisteminin yakın zamanda şirketin sahip olduğu bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram’da da kendisini göstermesi bekleniyor.