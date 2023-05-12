Instagram’da notlar kısmına yeni özellik. Bilgiler sızdı

Instagram’da notlar bölümüne avatar eklenebilecek. İşte detaylar…

Instagram’da notlar kısmına yeni özellik. Bilgiler sızdı

Editör: Ayşe Memiş

Kendisini yenilemeye devam eden Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram’a gelen avatar özelliğinden kullanıcılar memnun kalmıştı.

Avatarla kendi yüz şekli, saç rengi gibi detaylarla kendi benzerinizi sanal ortamda oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca instagram kısa süre önce de notlar özelliğini getirmişti.

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Mesaj kutularının üstünde yer alan fotoğraflı baloncuğa istediğiniz mesajı yazabiliyorsunuz.

Ancak Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından Instagram’ın notlar üzerinde avatarla ilgili çalıştığını duyurdu.

Paluzzi “Instagram avatarı notlara ekleme yeteneği üzerinde çalışmaya devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

MÜZİK EKLEME ÖZELLİĞİ GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Paluzzi Instagram’ın notlar kısmına müzik ekleme özelliğiyle çalıştığını açıklamıştı.

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