Instagram’daki yeni özellik çok konuşulacak. Yeni kısıtlama

Instagram'da kendilerini takip etmeyen kişilere DM isteği göndermek isteyen kişiler iki yeni kısıtlamayla karşılaşacak.

Instagram’daki yeni özellik çok konuşulacak. Yeni kısıtlama

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Instagram’da artık sizi takip etmeyen birine sınırsız sayıda DM isteği gönderemeyeceksiniz; yalnızca tek mesaj gönderebileceksiniz. Sohbet isteğiniz kabul edilirse DM göndermeye devam edebileceksiniz.

Ayrıca ilk kez mesaj göndereceğiniz biriyle doğrudan resim, video veya sesli not paylaşamayacaksınız. Öncelikle yazılı şekilde iletişim kurabileceksiniz, isteğiniz kabul edildiğinde yazı dışında bir şeyler paylaşabileceksiniz.

Meta’da Kadın Güvenliği başkanı olan Cindy Southworth, “İnsanların gelen kutularını açtıklarında kendilerini güvende ve kontrolde hissetmelerini istiyoruz. Bu nedenle, insanların sohbet isteğini kabul edene kadar takip etmedikleri birinden resim, video veya birden fazla mesaj almamalarını sağlayacak yeni özellikleri test ediyoruz. Topluluğumuzdan aldığımız geri bildirimler için minnettarız ve herkesin Instagram'da daha güvende hissetmesine yardımcı olacak yollar bulmak için dinlemeye devam edeceğiz.” dedi.

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