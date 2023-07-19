Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor

Editör: Ayşe Memiş

Teknolojide yeni özellikleri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Instagram’a yeni özelliğin geldiğini duyurdu.

Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram’da devrim gibi özellik yolda. Instagram’ın istenmeyen nesneleri kaldırma özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşmak istediğiniz fotoğrafta artık istemediğiniz nesneleri kaldırabileceksiniz.

Paluzzi Hikayeler bölümünden bir ekran görüntüsü paylaştı. Ancak özellik ne zaman geleceği belli değil.

Ayrıca bu özellikle beraber diğer uygulamalar ihtiyaç da ortadan kalkacak.