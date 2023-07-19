Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor

Instagram’da artık fotoğraftan istenmeyen nesneler kaldırılabilecek. İşte detaylar…

Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor

Editör: Ayşe Memiş

Teknolojide yeni özellikleri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Instagram’a yeni özelliğin geldiğini duyurdu.

Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram’da devrim gibi özellik yolda. Instagram’ın istenmeyen nesneleri kaldırma özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşmak istediğiniz fotoğrafta artık istemediğiniz nesneleri kaldırabileceksiniz.

Paluzzi Hikayeler bölümünden bir ekran görüntüsü paylaştı. Ancak özellik ne zaman geleceği belli değil.

Ayrıca bu özellikle beraber diğer uygulamalar ihtiyaç da ortadan kalkacak.

p.jpg

f1tko3oxoaepbfg.jpg

İlgili Haberler
Popüler sosyal medya uygulaması Twitter ve Instagram yüzünden batıyor
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023
Threads’e yenilikler geliyor. Threads hesabını silmek isteyenlerin Instagram hesabı da silinecek mi
Twitter'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor. Instagram'ın Threads'ından sonra Elon Musk tüm tuşlara bastı
Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim Güncel
Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim
Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu Güncel
Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Güncel
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi Dünya
Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi
Putin'den Türkiye talimatı Dünya
Putin'den Türkiye talimatı
Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti Güncel
Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti