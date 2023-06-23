Instagram’dan Reels videolarıyla ilgili kullanıcıları çok sevindirecek özellik geldi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagram reels videoları için güzel bir özellik geldi.

Instagram, kullanıcıların başkaları tarafından yayınlanan Reels videoları indirmelerine izin vermeye başladı. Reels videolarını indirmek için artık üçüncü parti mobil uygulama veya indiricileri kullanmak gerekmiyor.

Ancak örnek görsele göre indirilen videoda Instagram logosu ile birlikte videonun sahibinin kullanıcı adı yer alacak.

Bu özellik şimdilik yalnızca Amerika’da, mobil uygulamada ve sadece herkese açık, gizli olmayan hesaplarda kullanılabiliyor.