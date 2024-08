Instagramın yerine kullanacakları yerli ve milli Touch App yabancı çıktı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye’de Instagram katalog suçlar kapsamında erişime engellendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin taleplerinin "Bizim bu sosyal medya platformlarından beklentimiz çok açıktır. Hukukumuza, egemen haklarımıza, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyun. Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, "Elbette devletimiz bu mücadeleyi verirken popülizm namına somut verilerle bağdaşmayan yorumlar yaparak açıkça yalan söyleyerek, bizleri hedef alanları da maşeri vicdanın insafına bırakıyorum" dedi.

YERLİ VE MİLLİ SOSYAL MEDYA

Altun diğer taraftan yerli ve milli sosyal medya platformlarının gerekliliğine dikkat çekerken "Yerli ve millî medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum, 'Gelin, yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın.' Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli-millî sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLER KURDU

Altun’un açıklamalarından sonra yerli ve milli sosyal medya platformu olarak “Touch App” adlı uygulamanın reklamları yapılmaya başlandı. Yerli ve milli olarak pazarlaması yapılan Touch App, Filistinli iki kardeş Islam Faisal ve Mohamad Faisal tarafından 2023’te Alanya’da kuruldu.

SİTESİ TÜRKÇE DEĞİL

Yerli ve milli sosyal medya olarak sunulan Touch App’in internet sitesi ise Türkçe değil. Sitede “Anasayfa, Hakkımızda, Özellikler, Nasıl Çalışır?, İletişim” sekmelerine tıklandığında İngilizce yazılar ziyaretçinin karşısına çıkıyor. İletişim sekmesine tıklandığında ise, “Needing help? Don't hesitate to write. Use this form to send your questions and suggestions. Or contact us using our contact information below. We always look forward to hearing from you” yazısı ziyaretçiyi karşılıyor.