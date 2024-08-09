Instagram’ı en çok hangi partinin seçmeni kullanıyor? Son anket sonucu ortaya çıktı

BTK’nın aldığı karar ile sosyal medya platformu Instagram 1 haftadır kapalı durumda. Öte yandan çoğunlukla çocukların oynadığı oyun Roblox’a da erişim engeli getirildi. Instagram için getirilen erişim engelinin nedeni ‘katalog suçlar’ olarak belirtilirken Roblox’a ise çocuk istismarına yönelik içerik tehdidi nedeniyle erişim engeli getirildi.

Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP’li Hüseyin Yayman’ın yaptığı açıklama ise TİkTok’a da yasak geleceği yönünde beklentilere neden oldu. Yayman yaptığı açıklamada “TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK HANGİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASI KULLANILIYOR

Instagram’a erişim engeli getirilmesi büyük tepki çekerken Türkiye’de en çok hangi sosyal medya uygulamasının kullanıldığı merak konusu oldu. Asal Araştırma’nın yaptığı ankete göre Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram oldu. 26 ilde toplam 2 bin kişiye soru sorularak yapılan ankete katılanların yüzde 30,5’i en çok Instagram’ı kullandığını belirtirken İkinci sırada ise yüzde 20,3 ile Facebook yer aldı. Bu iki sosyal medya platformunu ise yüzde 18,6 ile X (Twitter) takip ederken katılımcıların yüzde 14’ü ise YouTube’u kullandığını belirtti.

Ankette, son günlerde erişim engeli gelmesi beklenen TikTok’u kullandığını belirtenlerin oranı ise yüzde 7,4 seviyesinde kaldı.

INSTAGRAM’I KULLANANLAR HANGİ PARTİYE OY VERİYOR?

Asal Araştırma’nın anketinde 1 haftadır erişim engeli bulunan Instagram’ı kullananların hangi partiye oy verdiği de yer aldı. Ankete göre AKP’ye oy verenlerin yüzde 26,2’si Instagram kullanırken CHP’ye oy verenlerin ise yüzde 30,4’ü Instagram kullandığını belirtti.

Öte yandan MHP’ye oy verenlerin yüzde 31,5’i, İYİ PARTİ’ye oy verenlerin yüzde 34,8’i, ve DEM Parti’ye oy verenlerin yüzde 34,1’i en çok kullandığı sosyal medya uygulamasının Instagram olduğunu söyledi.