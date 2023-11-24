Integral Yatırım ve GYİAD Ekonomi Finans Sohbetlerinde buluştu

İntegral Yatırım, Genç Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) 22 Kasım Çarşamba günü akşam yemeğinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinliğin gündemi riskten korunma ve finansmana erişim oldu.

İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, GYİAD Başkanı Mustafa Özer, Başkan Yardımcısı Berkay Somal, GYİAD üyeleri, İntegral Yatırım’ın finans uzmanları ve davetlilerin katıldığı akşam yemeğinde İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Ekonomist Serdar Pazı piyasalara ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı.

Kur risklerinden, hedge yöntemlerinden ve bu yöntemlerin şirketlere sağlayacağı faydalardan bahseden İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, kur riskini yönetirken seçilen ürünlerin ve kurumların önemine dikkat çeken Ekonomist Serdar Pazı ise finansmana erişim konusunda yaşanan zorluklardan ve finansmana erişim yöntemlerinden bahsetti. Uzmanlar, konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdılar.

2024’TE DE EKONOMİ VE FİNANS BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

Bu yıl TÜRKONFED ile de Ekonomi ve Finans Buluşmaları ile İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen etkinliklerde sanayici ve iş insanlarıyla buluşan İntegral Yatırım’ın uzmanları, ayrıca her ay düzenledikleri online etkinlikler ile de yatırımcıların finansal okuryazarlık düzeylerine de katkıda bulunuyor. İş dünyasıyla buluşmalarına 2024 yılında da devam edecek olan İntegral Yatırım, hem finansmana erişmek isteyen firmalara hem de bireysel yatırımcılara desteğini sürdürecek.