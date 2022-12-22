Intel rekor kırdı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Intel, eylül ayında düzenlediği etkinlikte dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olan Core i9-13900K başta olmak üzere 13. Nesil Intel Core işlemciyi tanıtmıştı. Bu yeni seri en iyi oyun, akış ve kayıt deneyimi için 24 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına kadar ve de 5,8 GHz’e kadar çarpıcı saat hızlarına sahip birçok masaüstü işlemcisini içerdi.

Intel bugün itibariyle 9 GHz üstünde çalışma saat frekansına ulaşarak kendi hız aşırtma rekorunu kırdı. Normal şartlarda 3 GHz seviyesinde çalışan bu işlemci kullanım sırasında kolayca 5.8 GHz’ye ulaştı.

Jon Sanström ve Pieter Plaisie geçtiğimiz dönemde bu işlemciyi hız aşırtma testine soktuklarında 8.8 GHz’ye kadar zorlayabilinmiş, ellerindeki tüm sıvı helyumu kullanarak -269 derecede işlemciyi tüm sınırları aşacak kadar zorladıkları ve 9.008 GHz’ye ulaştıklarını paylaşmışlardı.