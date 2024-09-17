Intel'den Amazon'a özel yapay zeka çipi

Intel, AWS için yapay zeka (AI) çipleri üretmek üzere Amazon Web Services (AWS) ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Şirketler, çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir çerçevenin parçası olarak özel çip tasarımlarına ortaklaşa yatırım yaptı.

Intel bu yeni işbirliği kapsamında AWS için özel bir yapay zeka çipi üretecek. Bu ortaklığın amacı, ABD yarı iletken üretimini desteklemek ve Ohio'da gelişen bir yapay zeka ekosistemini teşvik etmek olarak ifade ediliyor.

AWS, Orta Ohio'daki veri merkezi operasyonlarını genişletmek için 2015'ten bu yana yaptığı 10,3 milyar dolarlık yatırıma ek olarak 7,8 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Intel ayrıca Biden yönetiminin, ABD hükümeti için ileri teknoloji yarı iletkenlerin üretimini güçlendirmeyi amaçlayan 'Güvenli Bölge' programının bir parçası olarak CHIPS ve Bilim Yasası aracılığıyla 3 milyar dolara kadar finansman sağlayacağını belirtti.