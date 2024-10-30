İnter, 10 kişi kalan Empoli'ye acımadı

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter Milan, Empoli ile karşı karşıya geldi. Maç, Empoli'nin Saba Goglichidze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasının ardından, Inter’in üstünlüğüyle sonuçlandı. Goglichidze, maçın 31. dakikasında Marcus Thuram’a yaptığı yüksek müdahale sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Inter, 50. dakikada Davide Frattesi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Frattesi, 67. dakikada bir kez daha ağları buldu ve takımının skorunu 2-0’a taşıdı. Lautaro Martínez, 79. dakikada maçı 3-0’a getiren golü atarak galibiyeti pekiştirdi. Bu sonuçla birlikte Empoli’nin galibiyet hasreti beş maça çıkmış oldu.

Inter, bu galibiyetle ligdeki son beş maçında yenilmezken, 21 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Napoli ise 25 puanla liderliğini sürdürdü. Empoli ise 11 puanla 11. sırada kaldı. Inter, bu maçla birlikte Serie A'da üst sıralara tırmanma hedefini sürdürmüş oldu.