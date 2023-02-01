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Inter'i Matteo Darmian taşıdı

İtalya Kupası'nda Inter, Atalanta'yı yenerek yarı finale yükseldi

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 06:14
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Inter Atalanta'yı tek golle geçti

Inter'i Matteo Darmian taşıdı
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İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter, konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yendi ve yarı finale çıktı.

İtalya Kupası'nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadeleleri Inter-Atalanta maçıyla başladı.

Inter’in Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda Atalanta'yı konuk ettiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında, Matteo Darmian 57. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kupada yarı finale yükseldi.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı müsabakada 71. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Atalanta kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek soyunduğu maçta görev almadı.

Kupanın çeyrek finalinde 1 Şubat Çarşamba günü Fiorentina-Torino ve Roma-Cremonese karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek final turunun son müsabakası ise 2 Şubat Perşembe günü Juventus ve Lazio arasında oynanacak.

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