Inter Başkanı Marotta'dan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: "Karar vermesi gerek!"

Kaynak: Haber Merkezi
Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Şampiyonlar Ligi kura töreni sonrası Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt verdi.

Bu yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında Inter Başkanı Guiseppe Marotta'dan kısa ve net bir mesaj geldi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Şampiyonlar Ligi kura töreni sonrası TRT Spor'a konuşan Marotta, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yöneltilen soruya, "Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Çok katkısı oldu. Şu anda Hakan geleceği için kendi karar vermesi gerekiyor. O karar verdikten sonra biz de gerekeni yaparız." diye cevap verdi.

