Inter, Hakan Çalhanoğlu için astronomik bonservis istiyor

Inter’de orta sahanın kilit ismi olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi. Yıldız oyuncunun sezon başında Bayern Münih’e transferi gündeme geldiyse de Inter, Hakan’ı takımda tutmaya karar verdi.

İtalyan devi, Hakan’ı takımda tutmakta ısrar etse de astronomik bir rakam bu fikri değiştirebilir. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, 70 milyon euroluk bir teklif karşısında Hakan’ın transferine izin verebilir.

İtalya'da çıkan haberlerde Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin Hakan Çalhanoğlu'na ilgisi olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımda mutlu olduğu belirtilirken, iyi bir teklifin takımdan ayrılmanın önünü açabileceği aktarıldı.

Inter'in de bu doğrultuda Hakan Çalhanoğlu'nun yerini dolduracak ismi aramaya başladığı ve olası bir ayrılıkta alternatif isimleri hazır tutmak istediği belirtildi.

Bu sezon Inter forması ile 9 maça çıkan yıldız oyuncu 2 gol attı. Yıldız oyuncu Inter’in geçen sezonki Serie A şampiyonluğunda kritik rol oynamıştı.