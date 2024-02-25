Inter Lecce karşısında gol şov yaptı. Hakan Çalhanoğlu detayı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter; İtalya Serie A'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

25. hafta mücadelesinde Lecce'ye konuk olan Inter 3 puanı 4-0'lık skorla aldı.

Konuk ekibin gollerini; 15. ve 56'de Lautaro Martinez, 54'te Davide Frattesi ve 67'de Stefan de Vrij attı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sürpriz bir şekilde karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı, süre alamadı.

Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Inter 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisi Juventus'un 9 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Lecce ise 24 puanda kaldı.

