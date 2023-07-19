Inter Miami'ye iki Barcelona'lı yıldız daha

Editör: Barış Atakan

Lionel Messi ve Sergio Busquets’i kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan MLS ekibi Inter Miami’nin gözünü eski Barcelona’lı iki yıldıza daha diktiği iddia edildi.

Arjantin basınına konuşan Inter Miami’nin sahibi Jorge Mas Jordi Alba transferinin bittiğini ifade ederek "Alba gerekli tüm evraklarını imzaladı. Yakında aramıza katılacak" dedi

Öte yandan bir diğer eski Barcelona’lı futbolcu Luis Suarez’in ise kulübü Gremio ile sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı ve Inter Miami ile temasta olduğu gelen haberler arasında