Inter, Rotterdam'da avantajı kaptı: Feyenoord 2-0 mağlup oldu

Inter, Rotterdam’daki De Kuip Stadyumu'nda önemli eksiklerle sahaya çıktı. Federico Dimarco, Carlos Augusto, Matteo Darmian ve Nicola Zalewski’nin sakatlıkları nedeniyle Alessandro Bastoni bek pozisyonunda oynarken, Yann Sommer ve Hakan Çalhanoğlu tam olarak hazır değildi. Feyenoord ise sezonun üçüncü teknik direktörü Robin van Persie yönetiminde sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte Givairo Read kart cezalısıydı, Justin Bijlow, Quinten Timber ve Bart Nieuwkoop ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Ayrıca Calvin Stengs, Antoni Milambo, Ramiz Zerrouki, Chris-Kevin Nadje, Facundo Gonzalez, Jordan Lotomba, In-beom Hwang ve Gernot Trauner de kadroda yer almadı.

Maçın henüz üçüncü dakikasında Feyenoord etkili başladı. Ibrahim Osman'ın alt köşeye gönderdiği sert şutu, Inter kalecisi Josep Martinez başarılı bir kurtarışla engelledi. Inter ise ilk tehlikeli atağında golü buldu. Nicolò Barella'nın sağ kanattan yaptığı mükemmel ortaya Marcus Thuram, ceza sahasında sağ ayağının dışıyla şık bir dokunuş yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

LAUTARO MARTİNEZ FARKI AÇTI

Inter, devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdi. İkinci yarının başında ise Alessandro Bastoni'nin soldan içeri kat ederek ceza sahasında Piotr Zielinski'yi topla buluşturması sonucu, Polonyalı oyuncunun şutu savunmadan döndü. Ancak dönen topu Lautaro Martinez sert bir vuruşla ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Feyenoord ise Osman’ın sol kanattan açtığı ortaya Jakub Moder’in yaptığı vole ile etkili olmaya çalıştı ancak top üst direğe çarparak auta çıktı. Ev sahibi ekip, maçın ilerleyen dakikalarında penaltı kazandı. VAR incelemesi sonucu Jeyland Mitchell'in Marcus Thuram’a yaptığı müdahale penaltı olarak değerlendirildi. Ancak topun başına geçen Piotr Zielinski’nin vuruşu, Feyenoord kalecisi Timon Wellenreuther tarafından kurtarıldı.

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ INTER’DE

Mücadelenin son anlarında Denzel Dumfries’in ceza sahası dışından yaptığı şut az farkla auta gitti. Feyenoord'da Ibrahim Osman, maçın rövanşında cezalı duruma düşerken, Jeyland Mitchell yaptığı sert müdahaleyle ikinci sarı karttan atılmaktan kıl payı kurtuldu.

Bu sonuçla Inter, San Siro’daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Feyenoord’un turu geçmesi için deplasmanda en az iki farklı galibiyet alması gerekecek.