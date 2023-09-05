Inter Simone Inzaghi ile uzattı

İtalyan devi Inter, 47 yaşındaki teknik direktör Simone Inzaghi’nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattı.

KAYNAK: İHA
Inter Simone Inzaghi ile uzattı

İtalya Serie A temsilcisi Inter, başarılı teknik adam Simone Inzaghi’nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. İtalyan ekibi, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakaladığı çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar devam etme kararı aldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilenmesinden dolayı kulüp olarak mutluluk duydukları ifade edilirken, yeni anlaşma ile 2025 yılına kadar takımın başında devam edeceği aktarıldı.

47 yaşındaki teknik adam, Inter’ın başında çıktığı 112 maçta 72 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet alırken, maç başına ortalama 2.09 puan ortalaması yakaladı. (İHA)

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