Inter, Udinese'yi 2-1 mağlup etti

Inter, Udinese karşısına önemli eksiklerle çıktı. Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Denzel Dumfries ve Piotr Zielinski sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Alessandro Bastoni ise kart cezalısıydı. Buna rağmen Federico Dimarco ve Matteo Darmian'ın geri dönüşü teknik direktör Simone Inzaghi'nin elini güçlendirdi. Udinese ise Alexis Sanchez, Florian Thauvin, Razvan Sava ve Isaak Toure gibi oyuncularından yoksundu.

İLK GOL ARNAUTOVİC'TEN

Maça hızlı başlayan Inter, henüz 45. saniyede Hakan Çalhanoğlu ile gole yaklaştı. Henrikh Mkhitaryan’ın Davide Frattesi’ye yaptığı ortada Frattesi’nin ilk vuruşu savunmadan dönerken, ikinci denemesi direğe çarptı. Inter aradığı golü ise 38. dakikada buldu. Marcus Thuram ve Mkhitaryan’ın başlattığı atakta Dimarco’nun içeri çevirdiği topa Marko Arnautovic 12 metreden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

FRATTESİ FARKI AÇTI

İlk yarıyı önde tamamlayan Inter, ikinci golü 54. dakikada kaydetti. Mkhitaryan’ın pasında Dimarco soldan bir kez daha içeri ortaladı. Savunmayı üzerine çeken Arnautovic, Frattesi’ye boş alan yarattı ve İtalyan orta saha oyuncusu rahat bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

UDİNESE'DEN GERİ DÖNÜŞ ÇABASI

Udinese, maçı bırakmadı ve 67. dakikada farkı bire indirdi. Oumar Solet, orta sahada kazandığı topu sürerek 20 metreden mükemmel bir şutla kaleci Sommer’i mağlup etti. Bu golden sonra Udinese baskısını artırdı ve 73. dakikada Lorenzo Lucca'nın kafa vuruşunda Sommer harika bir refleksle topu kornere çeldi.

SOMMER MAÇI KURTARDI

Karşılaşmanın son dakikalarında Inter savunmada zor anlar yaşadı. Udinese’nin kullandığı köşe vuruşunda Solet’in yakın mesafeden yaptığı vuruşu Sommer çizgide kurtardı. Uzatma dakikalarında Simone Inzaghi, hakem kararlarına tepki gösterdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Inter, Serie A’daki liderliğini sürdürürken, Udinese son haftalardaki formunu koruyamadı. Sommer’in kurtarışları Inter’in üç puanı almasını sağladı.