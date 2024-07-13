Inter yeni golcüsünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Inter yeni golcüsünü açıkladı

Serie A'da son şampiyon Inter, İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi renklerine bağladı.

İtalyan ekibi Inter, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Milano temsilcisi, İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı. Mavi-siyahlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu ise transferi sonrası yaptığı açıklamada, Inter'e katılmaktan gurur duyduğunu, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını ve onlar adına mücadele etmek için her şeyini vereceğini dile getirdi.

Son olarak Portekiz takımlarından Porto forması giyen İranlı golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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