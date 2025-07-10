Intergalactic'in PS 5 test süreci sızdırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Intergalactic'in PS 5 test süreci sızdırıldı

PlayStation 5 Pro için test edilen Intergalactic: The Heretic Prophet, The Last of Us ve Dark Souls’un birleşimi gibi tanımlanıyor. Oyun, büyük ve birbirine bağlı bölgelerden oluşan bir sandbox deneyimi sunacak.

4Chan’da paylaşılan test bilgilerinde, oyun Ubisoft tarzı açık dünya değil, ama keşfedilebilir geniş alanlara sahip deniyor. Parkur ve planörle hareket özgürlüğü sağlanacak, hızlı seyahat noktaları da olacak. Dövüş sistemi God of War 2018 kalitesinde, combo, atlama ve hızlı hareketlerle zenginleştirilecek. Silahlar, özellikle düşmanların zayıf noktalarını hedefleyen tabanca öne çıkıyor.

Ana karakter yalnız ilerliyor ve diyalog tekerleğiyle sınırlı iletişim kuruyor. Çatışmalar isteğe bağlı olacak; gizlenme, pazarlık ve hackleme gibi alternatif yollar sunulacak. Hikâye kesit sahnelerle ve oyun içi çevre ile gazete gibi objeler aracılığıyla anlatılacak. Işıklandırma sistemi gerçek zamanlı gezegen değişimleri ile etkileyici olacak.

Naughty Dog, oyunu 2026 sonlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Game Awards 2025’te sinematik fragman yayınlanabilir.

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