Intergalactic'in PS 5 test süreci sızdırıldı

4Chan’da paylaşılan test bilgilerinde, oyun Ubisoft tarzı açık dünya değil, ama keşfedilebilir geniş alanlara sahip deniyor. Parkur ve planörle hareket özgürlüğü sağlanacak, hızlı seyahat noktaları da olacak. Dövüş sistemi God of War 2018 kalitesinde, combo, atlama ve hızlı hareketlerle zenginleştirilecek. Silahlar, özellikle düşmanların zayıf noktalarını hedefleyen tabanca öne çıkıyor.

Ana karakter yalnız ilerliyor ve diyalog tekerleğiyle sınırlı iletişim kuruyor. Çatışmalar isteğe bağlı olacak; gizlenme, pazarlık ve hackleme gibi alternatif yollar sunulacak. Hikâye kesit sahnelerle ve oyun içi çevre ile gazete gibi objeler aracılığıyla anlatılacak. Işıklandırma sistemi gerçek zamanlı gezegen değişimleri ile etkileyici olacak.

Naughty Dog, oyunu 2026 sonlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Game Awards 2025’te sinematik fragman yayınlanabilir.