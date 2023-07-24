İnternet abone sayısı 91,6 milyon oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 91,6 milyon olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılının 1'inci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

"MOBİL ABONE YAYGINLIĞI YÜZDE 106,3 OLDU"

Operatörlerin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı istatistikleri açıklayan Uraloğlu, "Bu dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 30,8 milyar TL iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 10,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı başı itibarıyla mobil abone sayısı 90,7 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 106,3 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92,6'sını oluşturduğu görüldü" dedi.

"TAŞINAN NUMARA SAYISI 169,5 MİLYONU GEÇTİ"

2023 yılı başı itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısının 169,5 milyonu geçtiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte yılın birinci çeyreğinde ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 20,9 oranında azalarak, 2 milyon 257 bin 266 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2023 tarihine kadar ise toplam 2 milyon 510 bin 173 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. İnternet abone sayısı incelendiğinde de 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısı 91,6 milyon oldu. 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldı. Fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,1 milyona ulaştı. Geniş bant internet abonelerin kullanımları incelendiğinde de 2022 yılının ilk çeyreğinde bu rakamın 249 gigabyte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılı birinci çeyreğinde 12,6 gigabyte olan veri kullanımının 14,6 gigabyte'a ulaştığı görüldü. Mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 469 dakika, sabit şebekelerde ise 89 dakika oldu."