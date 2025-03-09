İnternet alışverişlerinde kokulu sipariş dönemi! Yüzde 90 oranında etkiliyor

İEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Akan ve Öğretim Görevlisi Dr. Rıza Sadıkzade, Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen proje ile online alışveriş sürecini yöneten firmaların, kokulu ve kokusuz şekilde gönderdiği ürünlerin, tüketiciler üzerindeki duygusal tepkisini ölçmeye yönelik bir araştırma yaptı.

Bu kapsamda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin kokulu ve kokusuz ürün ambalajına olan beyin sinyali ve heyecanlanma seviyesi tepkileri ölçüldü. Dr. Rıza Sadıkzade, araştırmada kokulu gelen siparişlerin kokusuza göre tüketicilerin zevk ve uyarılma tepkisini yüzde 90 oranında artırdığına yönelik sonuç verdiğini söyledi.

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'KOKULAR, FİRMA TERCİHİNDE BÜYÜK ETKİYE SAHİP'

Bu sonuçları anketlerle de desteklediklerine dikkati çeken Dr. Sadıkzade, "Anketlerle karşılaştırdığımızda yüzde 92 oranında uyum sağladığını gördük. Kokuların, firmaların tercih edilmesinde büyük etkiye sahip olduğunu ortaya koyduk. Dolayısıyla online satış yapan firmaların kokulu olarak siparişlerini göndermelerinin; insanların daha fazla alışveriş yapma ve firmaları tercih etme kararlarında etkili olduğu sonucuna ulaştık. Daha sonra ise bu deneyi 4 ayrı kokuyla denedik. Sonucunda ise en çok beğenilen kokuyu seçen firmalar, daha çok tercih edilir hale gelebildiği sonucu ortaya çıktı" dedi.

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DUYGULARIN YÜZDE 75'İ KOKUDAN ETKİLENEREK ŞEKİLLENİYOR

İnsanların duygularının yüzde 75'inin kokudan etkilenerek şekillendiğini ve bu nedenle kokulu olan ambalajların firmalar üzerinde olumlu etkiler sağladığına dikkat çeken Dr. Rıza Sadıkzade, araştırmada, kokulu ve kokusuz gelen sipariş kutularına karşı insanların beyin fonksiyonları ve aktiviteleri hakkında bilgi edinmek için kullanılan EEG cihazı kullandıklarını söyledi. Bu cihazla beyin sinyallerini, deri iletkenliği cihazıyla da heyecanlanma seviyesini ölçmeye çalıştıklarını söyledi.

'EEG SİNYALLERİNİN KOKU KARŞISINDAKİ TEPKİLERİNİ ÖLÇTÜK'

Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aydın Akan da bilim laboratuvarında kullandıkları beyin fonksiyon ve aktiviteleri hakkında bilgi edinmeyi sağlayan EEG sistemiyle insanın fizyolojik sinyallerini toplayabildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Akan, "EEG sinyali ile kalp ve damar hastalıklarının teşhisi için kullanılan elektrokardiyografi (EKG), sinir ve kasların uyarılarak vücudun verdiği kas tepki ve elektrik aktivitesinin ölçüldüğü nörolojik bir test olan elektromiyografi (EMG) ve göz hareketlerini takip eden bir sistemimiz var. Daha önceki çalışmalarda bireylerin dikkat düzeyini ya da çeşitli ortam faktörlerinin dikkat üzerine etkilerini incelemiştik. Bu projede ise online alışveriş yapan tüketicilerin kokulu ürün ambalajına olan tepkilerini ölçmeye çalıştık. Bu çalışmayı yaparken de EEG sinyallerinin koku karşısındaki tepkilerini ölçtük ve olumlu sonuçlar elde ettik" diye konuştu.