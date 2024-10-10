Internet Archive'e siber saldırı! 31 milyon kullanıcının verileri çalındı

Sitenin kurucusu Brewster Kahle, saldırının bir DDoS saldırısı olduğunu belirtti. Hackerın saldırıyı neden düzenlediği ise belli oldu.

31 MİLYON KULLANICI VERİLERİNİ ÇALDIRDI

Kullanıcılar sitenin ana sayfasında beliren pop-up mesajında, "Internet Archive'in felaket bir güvenlik ihlali yaşadığı" yönünde uyarıldı. "Internet Archive'in çubuklar üzerinde çalıştığını ve felaket seviyesinde bir güvenlik ihlaline maruz kalacağını düşündünüz mü? Az önce oldu" ifadelerinin yer aldığı mesajda, hacker'ın 31 milyon kullanıcının hesabına ait verileri çaldığı belirtildi.

SİBER SALDIRI DOĞRULANDI

Siber güvenlik dünyasında bilinen bir platform olan Have I Been Pwned'ın (HIBP) yöneticisi Troy Hunt saldırıyı doğruladı. Hunt, hacker'ın kendisine 6.4 GB boyutunda bir veritabanı gönderdiğini ve bu veritabanında e-posta adresleri, kullanıcı adları ve parolalar bulunduğunu açıkladı.

DDOS SALDIRISI DÜZENLENDİ

Internet Archive'in kurucusu Brewster Kahle olayla ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı. Ancak X'ten yaptığı kısa bir paylaşımda sitenin bir Dağıtık Hizmet Reddi Saldırısı (DDoS) altında olduğunu ve ekibin siteleri düzeltmek için çalıştığını belirtti.

Arşivci Jason Scott da Mastodon platformunda, "Birisi Internet Archive'e DDoS saldırısı yapıyor, bu yüzden saatlerdir kapalıyız" ifadelerini kullandı. DDoS saldırıları, büyük bir internet trafiği oluşturarak web sitelerini veya uygulamaları işlevsiz hale getirmek amacıyla yapılır.

They are under attack because the archive belongs to the USA, and as we all know, this horrendous and hypocritical government supports the genocide that is being carried out by the terrorist state of “Israel”.

SALDIRIYI ÜSTLENEN KİŞİ: ABD, İSRAİL'E DESTEK VERİYOR

DDoS saldırılarının arkasında kimin olduğu henüz netleşmiş değil. Teknoloji haber sitesi The Verge'e göre @Sn_darkmeta adlı bir X hesabı sorumluluğu üstlendi. Saldırının nedeni olarak ise ABD hükümetinin, İsrail'in Filistin'deki politikalarına verdiği desteği gösterdi.

INTERNET ARCHİVE NEDİR?

Internet Archive, 1996 yılında kurulan ve dijital dünyadaki web sayfalarının arşivlenmesini sağlıyor. Internet Archive kar amacı gütmüyor.

San Francisco merkezli olan platform, kullanıcıların eski web sayfalarını görüntülemelerine, dijital kitaplara, videolara ve diğer materyallere erişim sağlıyor.