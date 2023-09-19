İnternet sistemi çöktü, sınırda TIR kuyruğu uzadıkça uzadı

Türkiye-Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda sistemsel sorundan dolayı tır konvoyu oluşmaya başladı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Aldığımız bilgilere göre, Gürcistan tarafında internet kaynaklı teknik bir sorun oluşmuş." dedi.

KAYNAK: AA
İnternet sistemi çöktü, sınırda TIR kuyruğu uzadıkça uzadı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların Türkgözü Gümrük Kapısı'nı tercih ettiğini söyledi.

Gürcistan tarafında dün sistem kaynaklı sorun oluşmaya başladığını, bunun yoğunluğa neden olduğunu dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Şu an Türkgözü kapımızda tır yoğunluğu oluşmaya başladı. Nedeni, sistemsel bir sorun. Aldığımız bilgilere göre, Gürcistan tarafında internet kaynaklı teknik bir sorun oluşmuş. Konuya ilişkin görüşmeler yaptık. Bugün giderilmesi planlanıyor."

Demirci, söz konusu sorunun Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı için geçerli olmadığını belirtti.

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