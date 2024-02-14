İnternet üzerinde ikinci el otomobil satışları ocakta arttı

İnternet üzerinden yapılan ikinci el otomobil satışlarında artış... Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, ocak ayında çevrim içi satışlarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi yüzde 11 artışla 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi.

Binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 417 bin 558 ilanın ocak ayı boyunca fiyat değişimleri incelendi. Analizlere göre geçen ay pazardaki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü.

1075 ADET İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Pazarda geçen ay en çok satışı yapılan otomobil türü dizel yakıtlı araçlar olarak 107 bin 404 adet şeklinde kayıtlara geçti.

İkinci sırada ise 66 bin 866 satışla benzinli ve 5 bin 94 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1335, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1075 oldu.

Rapora göre ayrıca geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.