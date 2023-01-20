﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke

İnternet yasağı uygulayan birçok ülke bulunuyor. Ancak bazı ülkeler katı internet yasakları uyguluyor.
Teknokulis’te yer alan bilgilere göre, işte USA Today'in sıraladığı o ülkeler;
1. KUZEY KORE
Kuzey Kore'de tüm internet siteleri hükemetin kontrolü altındadır. Sadece internetin %4'üne erişim vardır.
2. BURMA
Burma'da ise yetkililer e-posta'ları filtreleme yetkisine sahiptir. Ayrıca hükümetin izin vermediği sitelere ve insan haklarını ihlal eden sitelere erişim yasaklanmıştır.
3. KÜBA
Bu ülkede de internet erişimi ise sadece hükümetin kontrolündeki "erişim noktaları" ile sınırlıdır.
4. SUUDİ ARABİSTAN
Bu ülkede 400 bine yakın internet sitesi engellenmiştir. Bu sitelerin çoğunluğu ise islami değerlerle uyuşmayan sitelerdir.
5. İRAN
Bu ülkede blogger'ların kendilerini Sanat ve Kültür Bakanlığı'na kayıt etmesi gerekir. İnternet üzerinde muhalefet edecek herhangi bir paylaşımda bulunanlar hapis cezasına çarptırılabilir.
6. ÇİN
Dünyadaki en sert internet sansürü uygulayan ülkelerden birisidir. Hükümet aramaları filtreler, siteleri engeller ve "sakıncalı" içerikleri ise siler.
7. SURİYE
Ulusal birliği tehlikeye attığı düşünülen blogger'lar tutuklanır. İnternet kafeler tüm müşterilere kimlik sormalıdır.
8. TUNUS
Tunus'taki tüm internet sağlayıcıları, tüm blogger'ların IP adreslerini ve kişisel bilgilerini hükümete bildirmelidir. Tüm trafik ise merkezi ağ aracılığıyla sağlanır. Hükümet tüm içeriği filtreler ve e-posta'ları izler.
9. VİETNAM
Komünist Parti, Yahoo, Google ve Microsoft'tan ziyaretçilerinin verilerini talep eder. Ayrıca hükümeti eleştiren, demokrasi, insan hakları ve din özgürlüğünü savunan siteler ise engellenir.
10. TÜRKMENİSTAN
Ülkedeki tek internet sağlayıcısı hükümettir. Hükümet, birçok siteye erişimi engellemiştir ve Gmail, Yahoo ve Hotmail'deki tüm yazışmaları izleyebilir.
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