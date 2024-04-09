İnternette geçirdiği zamanı gelire dönüştürmek isteyenlere yeni kripto para projesi

Son dönemin gözde mesleklerinden birine dönüşen içerik üreticiliği ve oluşturduğu büyük ekonomik değerle dijital pazarlama, bu kez blokzincirine ilham verdi. Goldman Sachs tarafından yapılan küresel tahminler 2023 itibarıyla dünya çapında içerik üreticiliği ekonomisinin 250 milyar doları aşkın bir büyüklüğe sahip olduğunu gösterirken, bu ekonomik değeri blokzincirine taşıyacak yeni bir proje duyuruldu.

İnternet reklamcılığı ve dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren bir ekip tarafından geliştirilen Adven Token, yakında Türkiye’nin yerli kripto para borsası Bzetmex’te listelenecek.

Projeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Adven Token Proje Direktörü Emirhan Dumlupınar, “Bilgisayar ve cep telefonuyla internete bağlanabilen herkesin katılabileceği bir ekosistem geliştireceğiz. Dijital ekonomi, dijital pazarlama ve içerik üreticiliği her geçen gün büyüyor.

Goldman Sachs, bu pazardaki ekonomik büyüklüğün 2027’ye kadar 480 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Adven Token, bu değeri blokzincirinin güveniyle buluşturacak” diye konuştu.

“Kullanıcıları internetin aktif katılımcılarına dönüştüreceğiz”

İnternet kullanıcılarına yorum yapma, beğeni, reklama tıklama, ankete katılma gibi basit ve deneyim gerektirmeyen görevlerle ek pasif gelir elde etme olanağı sunan bir ağı uzun süredir işlettiklerini dile getiren Emirhan Dumlupınar, “Sözünü ettiğimiz ağın içinde çok sayıda internet sitesi, mobil uygulama ve YouTube kanalı mevcut. Adven’in bu ağı, katılımcılara içerik üreterek, sosyal medya paylaşımı yaparak, yorum veya beğeni gibi etkileşimlerde bulunarak, başka bir deyişle bir internet kullanıcısının her gün kolayca gerçekleştirdiği eylemlerle getiri elde etme olanağı sunuyor.

Adven Token ile bu işleyen sistemi blokzincirine taşıyoruz. Bu sayede projenin erişim alanı da artıyor ve yediden yetmişe herkes, Adven Token ile içerik üreterek, içerik paylaşarak veya Adven Token ticareti yaparak ekonomiden pay alabiliyor” dedi.

“Spekülasyondan uzak, topluluk odaklı bir proje”

Blokzinciri teknolojisinin temellendiği şeffaflık dolayısıyla dijital pazarlama, reklamcılık ve içerik üreticiliği gibi sektörlerle kesiştiği örneklere rastlanmaya başladığını hatırlatan Emirhan Dumlupınar, “Küresel çapta iki dünyayı buluşturan projelere rastlansa da Türkiye’de Adven Token’ın bir benzeri yok. Ülkemizde hiçbir temeli olmayan çeşitli kripto para projeleri ortaya çıktı ve bu projeler ya zaman içinde kaderine terk edildi ya da bireysel yatırımcılarda mağduriyete sebep oldu.

Adven Token, halihazırda çalışan, işleyen bir sistemi blokzincirine taşıyor.

Adven Token’ın çalışırlığını kanıtlayan iş modeli, blokzincirinin gücü ve şeffaflığıyla daha çok kişiye ulaşacak. İnternette düzenli vakit geçirenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının dahil olacağı bu sistemin erişim alanı genişledikçe oluşturduğu ekonomi de büyüyecek, bu da topluluğa yarayacak.

Spekülasyonlara geçit vermeyen topluluk odaklı yönetim anlayışı ve güçlü token ekonomisiyle Adven Token, Türkiye’nin güvenilir kripto para projelerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

Yerli borsa Bzetmex’te listelenecek

Projenin güvenilirliğine atıfta bulunan bir diğer ayrıntının da listeleneceği borsa olduğunu vurgulayan Adven Token Proje Direktörü Emirhan Dumlupınar, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Adven Token, ilerleyen süreçte Türkiye’nin dinamik ve başarılı yerli kripto para borsalarından Bzetmex’te listelenecek. Listelemeye ilişkin tüm ayrıntıları internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız.

İnternette geçirdiği zamanı pasif gelir potansiyeline dönüştürmek isteyen tüm kullanıcıları Adven Token ile tanışmaya, Adven Token’ı keşfetmeye davet ediyoruz.”