ABD’li teknoloji devi Amazon, yaklaşık 6 yıl önce uydu üzerinden internet hizmeti sağlama projesi olan ‘Project Kuiper’i duyurmuştu. Dev şirket, söz konusu projede özellikle internet altyapısı düşük olan ülkelerin hükümetleri ile söz konusu coğrafyalardaki şirketleri hedef kitle olarak seçmişti.

Amazon, kasım ayının başında ise projenin adını Leo olarak değiştirmişti. Proje kapsamında toplam 153 uydu faaliyet gösteriyor. Söz konusu proje, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X’in geliştirdiği Starlink projesine ciddi bir rakip olarak görülüyordu.

İNDİRME HIZI 1 GBPS

Amazon yaptığı son açıklamada ise Leo projesi kapsamında yeni bir terminal olan “Leo Ultra” terminallerinin test aşamasına geçtiğini duyurdu. Testi seçili kurumsal müşterilere sunan şirket internet bağlantısındaki yüksek hızı açıkladı. Buna göre Leo Ultra terminalleri 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızı sunuyor.

Amazonun sadece 153 uydu ile hizmet vermesine karşın geniş ortaklık ağı projeyi cazip hale getiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Amazon Web Services entegrasyonu ile enerji, madencilik veya denizcilik gibi uzak bölgelerde faaliyet gösteren şirketler dev veri transferlerini doğrudan buluta yollayabiliyor.

GENEL TÜKETİCİ İÇİN FİYAT AÇIKLANMADI

Amazon, Leo ağına kapsama alanı ve kapasite ekledikçe programı daha fazla müşteriye yaymayı beklediğini söyledi. Şirket henüz tüketicilere yönelik fiyatlandırma ve bulunabilirlik konusunda bir açıklama yapmadı.

Amazon’un Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen hedef doğrultusunda 2026 ortasına kadar 3 binden fazla uydunun yarısını fırlatması gerekiyor.

İNTERNET HIZINDA REKOR NEDİR?

Amazon’un açıkladığı 1Gbps indirme hızı internette bir hız rekoru değil ancak genel tüketici için çok yüksek bir hız olarak görülebilir.

İnternet hızında rekor ise bu yılın temmuz ayında Japonya’da kırıldı. Japonya, saniyede 1.000 Terabit (Tbps) veya daha doğrusu 1.802 kilometrede saniyede 125.000 gigabayt veriye ulaşarak rekoru kırdı . Bu rekor standart ticari optik fiber kullanılarak Mart 2024'te 402 Tbps ile şimdiye kadar kaydedilen en hızlı internet hızına ulaştıkları ve 2021'de 319 Tbps'ye ulaştıkları tarihten sonra gerçekleşti .

Daha önce en hızlı internet hızı rekoru, 2020 yılında 178 Tbps ile Londra Üniversitesi araştırmacılarının elindeydi.