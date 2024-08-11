İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yapılan düzenlemelere adaptasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla, tüketicilere yansıtılan iade masraflarının ertelenmesi gibi yeni tedbirlerin süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında tüketicilerin haklarını güçlendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan bu yeni değişikliklerle, tüketicilerin cayma hakkı konusunda daha esnek koşullar sunuluyor. Artık, tüketiciler, mal veya hizmet alımlarında cayma hakkını kullanırken, iade masraflarını üstlenmek zorunda kalmayacak ve bu haklarını herhangi bir cezai yükümlülük olmaksızın sürdürebilecekler.

BİR YIL ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe giderek, önceden 2025 yılında yürürlüğe gireceği duyurulan bazı düzenlemelerin 2026 yılına ertelendiğini duyurdu. Bu değişiklikle, tüketicilerin cayma hakkını kullanmaları sırasında karşılaşabilecekleri kısıtlamalar ve iade masrafları konusunda esneklik sağlanmış, böylece tüketicilerin cezai şartlar olmaksızın bu haklarını kullanmaları kolaylaştırılmıştır.

we-are-social-raporu-2020de-kisi-basi-304-dolar-online-alisveris-yaptik.jpg

Bakanlık, bu adımın, özellikle yurt dışından yapılan e-ticarette görülen hızlı artış ve bu alandaki ücretsiz kargo, iade ve indirim tekliflerinin tüketicileri kalitesiz ürünlere yönlendirmesi sonucu oluşan mağduriyetleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

Ayrıca, yerli e-ticaret platformları ve satıcılarının haksız rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalmalarının önüne geçilmesi ve iç piyasanın dengesiz bir elektronik ticaret pazarına dönüşmesinin engellenmesi hedefleniyor. Bakanlık, tüketicilerin ve yerli üreticilerin korunması yönünde çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, bu düzenlemelerin ekonomik refaha katkı sağlayacağını ifade etti.

İlgili Haberler
87 yıllık Adana Havalimanı taşınıyor
87 yıllık Adana Havalimanı taşınıyor
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı
"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı
"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama
Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama
Amerika Fransa'yı yıktı altını kaptı
Amerika Fransa'yı yıktı altını kaptı
Arjantin’de dehşet: Kovulan işçi uçakla fabrikaya çarparak intihar etti
Arjantin’de dehşet: Kovulan işçi uçakla fabrikaya çarparak intihar etti
Düğünde şok anlar: Gelin damada saldırdı gözaltına alındı
Düğünde şok anlar: Gelin damada saldırdı gözaltına alındı
Son Haberler
Microsoft'tan Paint 3D'ye veda Teknoloji
Microsoft'tan Paint 3D'ye veda
Lastik bayisinde yangın çıktı Yerel Haberler
Lastik bayisinde yangın çıktı
Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi Gündem
Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi
Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti Ekonomi
Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti
Kartal'da 3 araç birbirine girdi Yerel Haberler
Kartal'da 3 araç birbirine girdi
Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı Otomotiv
Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı