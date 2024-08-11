İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında tüketicilerin haklarını güçlendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan bu yeni değişikliklerle, tüketicilerin cayma hakkı konusunda daha esnek koşullar sunuluyor. Artık, tüketiciler, mal veya hizmet alımlarında cayma hakkını kullanırken, iade masraflarını üstlenmek zorunda kalmayacak ve bu haklarını herhangi bir cezai yükümlülük olmaksızın sürdürebilecekler.

BİR YIL ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe giderek, önceden 2025 yılında yürürlüğe gireceği duyurulan bazı düzenlemelerin 2026 yılına ertelendiğini duyurdu. Bu değişiklikle, tüketicilerin cayma hakkını kullanmaları sırasında karşılaşabilecekleri kısıtlamalar ve iade masrafları konusunda esneklik sağlanmış, böylece tüketicilerin cezai şartlar olmaksızın bu haklarını kullanmaları kolaylaştırılmıştır.

Bakanlık, bu adımın, özellikle yurt dışından yapılan e-ticarette görülen hızlı artış ve bu alandaki ücretsiz kargo, iade ve indirim tekliflerinin tüketicileri kalitesiz ürünlere yönlendirmesi sonucu oluşan mağduriyetleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

Ayrıca, yerli e-ticaret platformları ve satıcılarının haksız rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalmalarının önüne geçilmesi ve iç piyasanın dengesiz bir elektronik ticaret pazarına dönüşmesinin engellenmesi hedefleniyor. Bakanlık, tüketicilerin ve yerli üreticilerin korunması yönünde çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, bu düzenlemelerin ekonomik refaha katkı sağlayacağını ifade etti.