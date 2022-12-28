Yılbaşı hediyesini internetten alacaklar dikkat

Yılbaşı yaklaşırken bazı kişiler çekilişler yapıyor ve dolayısıyla birbirlerine hediye alıyorlar. İnternetten alışveriş yaparak sevdiklerine hediye alacaklar için yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla tüketicilere uyarılar uzmanlardan gelmeye başladı.

Tüketicilerin son derece dikkatli olması gerektiğini ifade eden Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber dolandırıcılardan korunmak için dikkat edilmesi gerektiğini 10 maddede sıraladı.

1. SANAL KART KULLANIN

Sanal kart kullanmak birçok sorunu çözebilir. Güvenilen ve daha önce alışveriş yapılan bir siteden alışveriş yapılıyorsa herhangi bir tedirginlik yaşanmayabilir. Ancak hiç kullanılmayan ve bilinmeyen bir siteden alışveriş yapılacaksa kredi kartı bilgilerini doğrudan paylaşmak riskli olacaktır. Kişiye özel olarak oluşturulan ve bakiyesini kullanıcının belirlediği sanal kartla birlikte internette güvenli bir şekilde alışveriş yapabilir.

2. GÜVENİLİR İNTERNET SİTESİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Yeni yılda internetten hediye alınacaksa alışveriş yapılacak sitenin URL kısmında “http:” yerine “https:” ibaresinin olup olmadığını mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü “https” ibaresinin olması sitenin güvenilir olduğunu gösteren en önemli ibarelerden bir tanesi olacaktır. Bununla birlikte markanın kendi uygulaması üzerinden alışveriş yapmak da diğer bir öneridir.

3. VPN KULLANILMALI

Halka açık Wi-Fi’lerde işlem yapılacaksa VPN kullanılmalıdır. Siber suçlular halka açık Wi-Fi’lerde işlem yapan birçok tüketicinin hassas bilgilerine kolaylıkla erişebilir. Siber saldırılara karşı son derece savunmasız olan restoranlar, kafeler, havaalanları, metrolar, otel lobileri ve buna benzer birçok alanda bulunan Wi-Fi’lere bağlanılacaksa VPN kullanmalıdır.

4. DOĞRU ÖDEME YÖNTEMİ KULLANILMALI

Siber saldırganlar alışveriş potansiyelinin yoğun olduğu dönemlerde saldırılarını sıklaştırıyor. Yılbaşı için alışveriş yaparken ürünün alınacağı yer banka havalesi, hediye kartı ve kripto parayla ödeme talep ederse bunların tamamını reddedilmelidir.

5. ÇEKİLİŞ LİNKLERİNE TIKLAMAYIN

Siber saldırganlar kullanıcıları kandırmak için ücretsiz çekiliş reklamlarını kullanıyor. Kaynağına güvenilmeyen ve ücretsiz çekiliş yapan bağlantılara tıklandığında siber suçlular verilere erişiyor.

6. İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILMALI

Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmak hesapların çok daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Örneğin, bir siber saldırgan hesabınızın şifresini ele geçirmiş olsa da, ikinci faktörü ele geçirmek zor olacağından hesaba erişimi engellenecektir. Birçok alışveriş uygulaması için artık iki faktörlü doğrulama özelliği bulunur.

7. KİŞİSEL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ ÜRETİLMELİ

Hesabı korumak ve güvende tutmak için bir güvenlik çözümü kullanmak gerekir. Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü güvenli çözümleri sizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyarak kişisel bilgilerini çalmaya çalışan siber saldırganlara karşı güvenliği sağlayacaktır.

8. ŞÜPHELİ BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN

Harika indirimler sunan veya bir paket teslimatıyla ilgili bir sorun olduğunu iddia eden e-postalar veya kısa mesajlar telefonlara gelir. Tanınmayan göndericilerden gelen, bilgisayarın veya telefonun kötü amaçlı yazılımları bulaştırabilecek böylesi şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmamalı ve ekler açılmamalıdır. Bu tarz linkler bazen bilinmeyen kişilerden de gelebilir çok yakınların hacklenen telefonlarından da gelebilir.

9. GÜÇLÜ PAROLA SEÇİN

Kişisel bilgileri korumak için güçlü parolalar seçmek siber saldırganlara karşı kullanıcıyı koruyacak en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Parola oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmak yerine, kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Şifreleri hatırlamak ve tahmin etmek ne kadar kolay olursa, siber saldırganlara karşı da savunma o kadar düşer. Kişisel verilerin bir siber saldırgan tarafından ele geçirilmesi istenmiyorsa hesap için mutlaka güçlü şifreler oluşturulmalıdır.

10. BAĞIŞ İSTEYENLERE ALDIRMAYIN

Yeni yıl için bir kampanya yaptıklarını belirten veya yılbaşı çekilişiyle çok cazip fiyatlara yeni ürünlere sahip olunacağını söyleyen bu tekliflere inanılmamalıdır.