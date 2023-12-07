Interpol bu Türk’ü arıyor. 45 milyon euro ile ortadan kayboldu

Almanya’nın çeşitli kentlerinde paravan şirketler açarak sahte faturalarla topladığı 45 milyon euro ile ortadan kaybolan Türk’ü Interpol arıyor. Orhan Ünal adlı Türk’ün Türkiye’ye kaçtığından şüphelenen yetkililer Ünal’ın yerini bilenlerden yardım istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Interpol bu Türk’ü arıyor. 45 milyon euro ile ortadan kayboldu

Almanya'nın Frankfurt, Mannheim, Darmsadt ve Offenbach kentlerinde, paravan şirketler kurarak, sahte faturayla 45 milyon Euro toplayan Orhan Ünal isimli Türk, iki yıldır polis tarafından bulunamıyor.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Alman polisi, Ünal’ın paralarla Türkiye’ye kaçtığından şüpheleniyor. Şu ana kadar Türkiye’den bu konuda bir adli yardım alınamadığı öğrenildi.

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BİR DE ÇETESİ VARMIŞ

44 yaşındaki Ünal’ın, 2015 ile 2019 yılları arasında 41 ayrı olayda, suç örgütüyle birlikte şirketler kurduğu, maşa olarak kullandığı kişiler adına şirketler açtığı, buralarda genel müdürlük yaptığı, tüm para hareketlerini, banka hesaplarını denetlediği belirtildi.

Orhan Ünal’ın bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenleyerek, haksız gelir elde ettiği, ayrıca KDV’lerini bile ödemediği belirtildi.

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SAVCILIK VE POLİS BİLGİ BEKLİYOR

Darmstadt Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılından beri Orhan Önal’ı her yerde didik didik arıyor.

Arama kaydı güncellendi ve Interpol'e de bildirildi. Türkçe ve Almanca olarak aramalarını yoğunlaştıran polis, Orhan Ünal’ın yerini bilenlerin 0049- 611 5515666 numarayı aramasını istedi.

Almanca veya İngilizce olarak bilgi verilmesi rica edilirken, diğer çete üyelerinin bir kısmının yakalandığı belirtiliyor.

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