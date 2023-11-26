İntihar eden adamın yardımına koşacaklarına videosunu çektiler

Akıl almaz olay Antalya’nın Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi dalgalı denize elbiseleriyle girerek gözden kayboldu. Olayın intihar olup olmadığı henüz bilinmezken, çevredeki kişilerin yardımına koşacaklarına, cep telefonu kameralarıyla video çekmeleri bir kez daha ‘insanlık ölmüş’ dedirtti.

Görüntüler çeken kişi ise, “yüzmek için girdiğini düşündük” diye kendini savundu.

Gündüz vakti elbiseleriyle fırtınalı denize girip gözden kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ederken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı.