İntihar etmek için ırmağa gidiyordu: Çamura saplanıp mahsur kaldı

Bartın'da eşiyle arasında problem olan ve intihar etmek için Kemerköprü Mahallesindeki ırmak kenarına giden H.E. (25), çamura saplandı. Gözyaşlarına boğulan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.