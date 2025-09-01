İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu

Kaynak: DHA
Antal'nın Manavgat ilçesinde, spor okulu antrenörü Alperen Coşar (43), anahtarını içeride unuttuğu 2'nci kattaki dairesine çatıdan sarkıttığı hortumla girmeye çalıştı. Hortumun kopması sonucu düşen Coşar'ın cansız bedenini, sabah komşuları buldu.

Manavgat'ta bir spor okulunun antrenörü Alperen Coşar, dün ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine döndü. İki katlı binanın üst katındaki dairesine giren Coşar, bir süre sonra dışarı çıktı. Bu sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Alperen Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla evine girmeye çalıştı. Hortumun kopması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Alperen Coşar, yerde hareketsiz kaldı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Alperen Coşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar'ın cenazesi morga konuldu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

