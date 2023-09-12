İntikam alacakmış! Zehra, Ebrar, Vargas rüyalarına giriyor

Sırbistan, Avrupa Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları'ndan aldığı yenilgiyi unutamıyor. Sanki Zehra, Ebrar, Vargas ve diğer voleybolcularımız hepsinin rüyalarına giriyor.

Sırp basınında sürekli finalle ilgili haberler çıkarken, son açıklama takımın yıldızı Boskovic'ten geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa şampiyonası finalinde Türkiye'ye yenilen Sırbistan Milli Takımı'nı kabul ettiği anlarda Filenin Sultanları'nı hedef almış ve Tijana Boskovic'e "Senin Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Vargas ve Karakurt Sırbistan'a karşı daha çok kutlama yapamayacak. Çünkü Paris'te işler farklı olacak" demişti.

Milliyet'in Sırp basınına dayandırdığı habere göre de Boskovic, Türkiye'den intikam alacaklarını ileri sürdü.

Boskovic şunları söyledi:

"Yaraları onarmak için fazla zamanımız olmadı, mutlu ve gururluyum çünkü sonuna kadar savaştık. Hayranlarımızdan, ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan gelen yorumların olumlu olması çok yardımcı oluyor. Altın istiyorduk ama son yıllarda çoğunlukla en parlak ödülleri kazandık. Bu sefer de onu istiyorduk ama o maçta Türkiye daha iyiydi. Umarım gelecek yıl onun intikamını alırız."