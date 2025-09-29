'İntikam Uykusuzluğu' sağlığı tehdit ediyor

Modern yaşamın hızla artan temposu, bireyleri gündüz saatlerinde kendi ihtiyaçlarını geri plana itmeye zorluyor.

İş, aile ve eğitim gibi sorumluluklar arasında sıkışan pek çok kişi, gün içinde bulamadığı kişisel zamanı gece saatlerinde telafi etmeye çalışıyor.

Uzmanların “intikam uykusuzluğu” olarak tanımladığı bu davranış, uykuya ayrılması gereken saatlerin sosyal medya, dizi veya kitap gibi aktivitelerle doldurulması şeklinde ortaya çıkıyor.

Kısa vadede kişiye “kendi zamanı”nı yarattığı hissini verse de, bu alışkanlık uzun vadede ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Yapılan araştırmalara göre uykusuzluk, kronik yorgunluk, dikkat dağınıklığı, bağışıklık sisteminde zayıflama ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca uyku düzeninin bozulması metabolizmayı etkileyerek kilo alımını tetikliyor ve obezite riskini artırıyor.

Özellikle anneler, yoğun iş temposundaki çalışanlar ve öğrenciler arasında yaygın görülen intikam uykusuzluğu, günün sonunda kişisel alan kazanmak için tercih edilse de bedeli oldukça ağır olabiliyor.

“İntikam uykusuzluğu”, kişinin gün içinde kendine zaman ayıramadığı için uyku saatlerini bilerek geciktirmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Uyku düzenindeki bu bozulma, yaşam kalitesini ciddi şekilde sarsabiliyor.

UZMANLARDAN SAĞLIKLI UYKU İÇİN ÖNERİLER

-Gün içinde kısa molalar vererek kişisel zaman yaratmak

-Düzenli bir uyku rutini oluşturmak

-Yatmadan önce ekran kullanımını sınırlamak

-Karanlık, sessiz ve rahat bir uyku ortamı hazırlamak

-Uzmanlar, kaliteli uykunun bir tercih değil, temel bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Yeterli uyku, hem bedensel hem de zihinsel sağlığın korunmasında en güçlü destekçi olarak görülüyor.